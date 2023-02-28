Окунев Корнил Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОкунев Корнил Петрович

Окунев Корнил Петрович

avatar

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1829

Дата смерти

02.05.1886

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Симонов Пётр Алексеевич

Мать: Симонова Ксения Петровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.11.1856

Сын: Окунев Платон Корнилович

Мать ребёнка: Окунева Мелания Никитична

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1860

Сын: Окунев Тарас Корнилович

Мать ребёнка: Окунева Мелания Никитична

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
10.04.1869

Дочь: Максакова Ирина Корниловна

Мать ребёнка: Окунева Мелания Никитична

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Окунева Мелания Никитична

Смерть
02.05.1886
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close