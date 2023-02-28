Окунев Корнил Петрович
Место рождения
Дата рождения1829
Дата смерти02.05.1886
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Симонов Пётр Алексеевич
Мать: Симонова Ксения Петровна
Рождение ребёнка
15.11.1856
Мать ребёнка: Окунева Мелания Никитична
Рождение ребёнка
1860
Мать ребёнка: Окунева Мелания Никитична
Рождение ребёнка
10.04.1869
Дочь: Максакова Ирина Корниловна
Мать ребёнка: Окунева Мелания Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.05.1886