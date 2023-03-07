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Симонов Пётр Алексеевич

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1804

Дата смерти

06.04.1885

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Симонов Алексей Максимович

Мать: не указана

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Окунев Корнил Петрович

Мать ребёнка: Симонова Ксения Петровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.07.1849

Дочь: Горматова Просковья Петровна

Мать ребёнка: Симонова Ксения Петровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Симонова Ксения Петровна

Смерть
06.04.1885
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
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