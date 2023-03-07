Симонов Пётр Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1804
Дата смерти06.04.1885
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: Симонов Алексей Максимович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1829
Мать ребёнка: Симонова Ксения Петровна
Рождение ребёнка
20.07.1849
Дочь: Горматова Просковья Петровна
Мать ребёнка: Симонова Ксения Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Симонова Ксения Петровна
Смерть
06.04.1885