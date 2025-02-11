Окунев Платон Корнилович
мужской, родился 15.11.1856, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
умер Неизвестно
ОтецОкунев Корнил Петрович1829 г.р.
МатьОкунева (Муранова) Мелания НикитичнаДо 1836 г.р.
Супруги
Дети
(Окунева) Мария Платоновна06.08.1886 г.р.
Окунев Иван Платонович1888 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1856
Бракосочетание
03.02.1878
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
06.08.1886
Дочь: (Окунева) Мария Платоновна
Мать ребёнка: Окунева (Безрукова) Миндора Константиновна
Рождение ребёнка
1888
Мать ребёнка: Окунева (Безрукова) Миндора Константиновна
Рождение ребёнка
1893
Мать ребёнка: Окунева (Безрукова) Миндора Константиновна
Смерть
Неизвестно