Окунев Платон Корнилович 15.11.1856 — найти родственников по фамилии на Familio

Окунев Платон Корнилович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 15.11.1856, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

умер Неизвестно

Отец
Окунев Корнил Петрович1829 г.р.
Мать
Окунева (Муранова) Мелания НикитичнаДо 1836 г.р.
Супруги
Окунева (Безрукова) Миндора Константиновна1855 г.р.
Дети
(Окунева) Мария Платоновна06.08.1886 г.р.
Окунев Иван Платонович1888 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1856

Отец: Окунев Корнил Петрович

Мать: Окунева (Муранова) Мелания Никитична

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Бракосочетание
03.02.1878

Жена: Окунева (Безрукова) Миндора Константиновна

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
06.08.1886

Дочь: (Окунева) Мария Платоновна

Мать ребёнка: Окунева (Безрукова) Миндора Константиновна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1888

Сын: Окунев Иван Платонович

Мать ребёнка: Окунева (Безрукова) Миндора Константиновна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1893

Сын: Окунев Кузьма Платонович

Мать ребёнка: Окунева (Безрукова) Миндора Константиновна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Смерть
Неизвестно

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