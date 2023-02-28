Окунев Тарас Корнилович
Место рождения
Дата рождения1860
Дата смерти18.09.1894
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: Окунев Корнил Петрович
Бракосочетание
11.02.1881
Жена: Окунева Ефимия Яковлевна
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
06.11.1881
Мать ребёнка: Окунева Ефимия Яковлевна
Рождение ребёнка
29.12.1882
Дочь: Василиса Тарасовна
Мать ребёнка: Окунева Ефимия Яковлевна
Рождение ребёнка
28.10.1884
Дочь: Анастасия Тарасовна
Мать ребёнка: Окунева Ефимия Яковлевна
Рождение ребёнка
25.10.1886
Мать ребёнка: Окунева Ефимия Яковлевна
Рождение ребёнка
12.05.1889
Мать ребёнка: Окунева Ефимия Яковлевна
Рождение ребёнка
27.07.1890
Дочь: Серафима Тарасовна
Мать ребёнка: Окунева Ефимия Яковлевна
Рождение ребёнка
04.01.1893
Сын: Окунев Григорий Тарасович
Мать ребёнка: Окунева Ефимия Яковлевна
Смерть
18.09.1894