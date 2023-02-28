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Окунев Тарас Корнилович

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1860

Дата смерти

18.09.1894

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Окунев Корнил Петрович

Мать: Окунева Мелания Никитична

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
11.02.1881

Жена: Окунева Ефимия Яковлевна

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
06.11.1881

Сын: Окунев Фёдор Тарасович

Мать ребёнка: Окунева Ефимия Яковлевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
29.12.1882

Дочь: Василиса Тарасовна

Мать ребёнка: Окунева Ефимия Яковлевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
28.10.1884

Дочь: Анастасия Тарасовна

Мать ребёнка: Окунева Ефимия Яковлевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.10.1886

Сын: Окунев Дмитрий Тарасович

Мать ребёнка: Окунева Ефимия Яковлевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
12.05.1889

Сын: Окунев Фёдор Тарасович

Мать ребёнка: Окунева Ефимия Яковлевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
27.07.1890

Дочь: Серафима Тарасовна

Мать ребёнка: Окунева Ефимия Яковлевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.01.1893

Сын: Окунев Григорий Тарасович

Мать ребёнка: Окунева Ефимия Яковлевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
18.09.1894
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
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