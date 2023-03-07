Окунева (Костина) Ефимия Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Окунева (Костина) Ефимия Яковлевна

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Костин Яков Васильевич

Мать: Костина Домна Ивановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
11.02.1881

Муж: Окунев Тарас Корнилович

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
06.11.1881

Сын: Окунев Фёдор Тарасович

Отец ребёнка: Окунев Тарас Корнилович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
29.12.1882

Дочь: Василиса Тарасовна

Отец ребёнка: Окунев Тарас Корнилович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
28.10.1884

Дочь: Анастасия Тарасовна

Отец ребёнка: Окунев Тарас Корнилович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.10.1886

Сын: Окунев Дмитрий Тарасович

Отец ребёнка: Окунев Тарас Корнилович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
12.05.1889

Сын: Окунев Фёдор Тарасович

Отец ребёнка: Окунев Тарас Корнилович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
27.07.1890

Дочь: Серафима Тарасовна

Отец ребёнка: Окунев Тарас Корнилович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.01.1893

Сын: Окунев Григорий Тарасович

Отец ребёнка: Окунев Тарас Корнилович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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