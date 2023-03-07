Окунева (Костина) Ефимия Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: Костин Яков Васильевич
Мать: Костина Домна Ивановна
Бракосочетание
11.02.1881
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
06.11.1881
Отец ребёнка: Окунев Тарас Корнилович
Рождение ребёнка
29.12.1882
Дочь: Василиса Тарасовна
Отец ребёнка: Окунев Тарас Корнилович
Рождение ребёнка
28.10.1884
Дочь: Анастасия Тарасовна
Отец ребёнка: Окунев Тарас Корнилович
Рождение ребёнка
25.10.1886
Отец ребёнка: Окунев Тарас Корнилович
Рождение ребёнка
12.05.1889
Отец ребёнка: Окунев Тарас Корнилович
Рождение ребёнка
27.07.1890
Дочь: Серафима Тарасовна
Отец ребёнка: Окунев Тарас Корнилович
Рождение ребёнка
04.01.1893
Сын: Окунев Григорий Тарасович
Отец ребёнка: Окунев Тарас Корнилович
Смерть
Неизвестно