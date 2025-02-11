Окунев Фёдор Тарасович
мужской, родился 06.11.1881, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
умер 14.11.1881, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
ОтецОкунев Тарас Корнилович1860 г.р.
МатьОкунева (Костина) Ефимия Яковлевна1861 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
06.11.1881
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
14.11.1881
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область