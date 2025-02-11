Окунев Фёдор Тарасович 06.11.1881 — найти родственников по фамилии на Familio

Окунев Фёдор Тарасович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 06.11.1881, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

умер 14.11.1881, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Отец
Окунев Тарас Корнилович1860 г.р.
Мать
Окунева (Костина) Ефимия Яковлевна1861 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1881

Отец: Окунев Тарас Корнилович

Мать: Окунева (Костина) Ефимия Яковлевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Смерть
14.11.1881
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

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