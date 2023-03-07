Максакова (Окунева) Ирина Корниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максакова (Окунева) Ирина Корниловна

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

10.04.1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1869

Отец: Окунев Корнил Петрович

Мать: Окунева Мелания Никитична

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
15.04.1887

Муж: Максаков Степан Кузьмич

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.04.1890

Сын: Максаков Семён Степанович

Отец ребёнка: Максаков Степан Кузьмич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
03.10.1896

Дочь: Пелагея Степановна

Отец ребёнка: Максаков Степан Кузьмич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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