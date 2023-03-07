Максакова (Окунева) Ирина Корниловна
Место рождения
Дата рождения10.04.1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1869
Отец: Окунев Корнил Петрович
Бракосочетание
15.04.1887
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.04.1890
Сын: Максаков Семён Степанович
Отец ребёнка: Максаков Степан Кузьмич
Рождение ребёнка
03.10.1896
Дочь: Пелагея Степановна
Отец ребёнка: Максаков Степан Кузьмич
Смерть
Неизвестно