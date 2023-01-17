Максаков Семён Степанович
Место рождения
Дата рождения13.04.1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1890
Бракосочетание
10.01.1911
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.02.1912
Дочь: Анна Семёновна
Мать ребёнка: Максакова Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
29.01.1914
Мать ребёнка: Максакова Анастасия Ивановна
Смерть
Неизвестно