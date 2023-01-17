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Максаков Семён Степанович

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

13.04.1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1890

Отец: Максаков Степан Кузьмич

Мать: Максакова Ирина Корниловна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
10.01.1911

Жена: Максакова Анастасия Ивановна

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.02.1912

Дочь: Анна Семёновна

Мать ребёнка: Максакова Анастасия Ивановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
29.01.1914

Сын: Максаков Иван Семёнович

Мать ребёнка: Максакова Анастасия Ивановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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