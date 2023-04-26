Муранов Тихон Никитович
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смерти18.09.1902
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Бракосочетание
04.01.1849
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1852
Сын: Курьянов Дементий Тихонович
Мать ребёнка: Муранова Акулина Игнатьевна
Рождение ребёнка
07.02.1865
Сын: Курьянов Алексей Тихонович
Мать ребёнка: Муранова Акулина Игнатьевна
Рождение ребёнка
1874
Сын: Курьянов Сергей Тихонович
Мать ребёнка: Муранова Акулина Игнатьевна
Смерть
18.09.1902