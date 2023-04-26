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Муранов Тихон Никитович

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1826

Дата смерти

18.09.1902

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Муранов Никита Киприанович

Мать: Муранова Фёкла Ананьевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
04.01.1849

Жена: Муранова Акулина Игнатьевна

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Курьянов Дементий Тихонович

Мать ребёнка: Муранова Акулина Игнатьевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
07.02.1865

Сын: Курьянов Алексей Тихонович

Мать ребёнка: Муранова Акулина Игнатьевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1874

Сын: Курьянов Сергей Тихонович

Мать ребёнка: Муранова Акулина Игнатьевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
18.09.1902
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

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