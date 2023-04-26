Муранова Акулина Игнатьевна
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смерти01.05.1888
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.01.1849
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1852
Сын: Курьянов Дементий Тихонович
Отец ребёнка: Муранов Тихон Никитович
Рождение ребёнка
07.02.1865
Сын: Курьянов Алексей Тихонович
Отец ребёнка: Муранов Тихон Никитович
Рождение ребёнка
1874
Сын: Курьянов Сергей Тихонович
Отец ребёнка: Муранов Тихон Никитович
Смерть
01.05.1888