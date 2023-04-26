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Муранова Акулина Игнатьевна

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1828

Дата смерти

01.05.1888

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
04.01.1849

Муж: Муранов Тихон Никитович

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Курьянов Дементий Тихонович

Отец ребёнка: Муранов Тихон Никитович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
07.02.1865

Сын: Курьянов Алексей Тихонович

Отец ребёнка: Муранов Тихон Никитович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1874

Сын: Курьянов Сергей Тихонович

Отец ребёнка: Муранов Тихон Никитович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
01.05.1888
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

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