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Курьянов Сергей Тихонович

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Муранов Тихон Никитович

Мать: Муранова Акулина Игнатьевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.11.1893

Сын: Курьянов Павел Сергеевич

Мать ребёнка: Курьянова Евдокия Афанасьевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
16.01.1895

Жена: Курьянова Анастасия Александровна

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.09.1895

Сын: Курьянов Иван Сергеевич

Мать ребёнка: Курьянова Анастасия Александровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Курьянова Евдокия Афанасьевна

Смерть
Неизвестно
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