Курьянов Сергей Тихонович
Место рождения
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Рождение ребёнка
01.11.1893
Мать ребёнка: Курьянова Евдокия Афанасьевна
Бракосочетание
16.01.1895
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.09.1895
Мать ребёнка: Курьянова Анастасия Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно