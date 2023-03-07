Михенчев Николай Егорович
Место рождения
Дата рождения1822
Дата смерти21.03.1892
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Бракосочетание
11.11.1845
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.08.1847
Дочь: Любимова Марфа Николаевна
Мать ребёнка: Михенчева Екатерина Никитична
Рождение ребёнка
23.06.1850
Дочь: Гущина Февронья Николаевна
Мать ребёнка: Михенчева Екатерина Никитична
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Деревягина Домна Николаевна
Мать ребёнка: Михенчева Екатерина Никитична
Рождение ребёнка
1855
Сын: Михенчев Созон Николаевич
Мать ребёнка: Михенчева Екатерина Никитична
Смерть
21.03.1892