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Михенчев Николай Егорович

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1822

Дата смерти

21.03.1892

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Михенчев Егор Иванович

Мать: Михенчева Наталья Корниловна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
11.11.1845

Жена: Михенчева Екатерина Никитична

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.08.1847

Дочь: Любимова Марфа Николаевна

Мать ребёнка: Михенчева Екатерина Никитична

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
23.06.1850

Дочь: Гущина Февронья Николаевна

Мать ребёнка: Михенчева Екатерина Никитична

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Деревягина Домна Николаевна

Мать ребёнка: Михенчева Екатерина Никитична

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Михенчев Созон Николаевич

Мать ребёнка: Михенчева Екатерина Никитична

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
21.03.1892
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
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