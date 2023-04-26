Зайцев Пётр Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗайцев Пётр Михайлович

Зайцев Пётр Михайлович

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1807

Дата смерти

27.09.1847

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Зайцев Михаил Семёнович

Мать: Зайцева ?

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зайцев Евдокия Родионовна

Рождение ребёнка
1829

Сын: Зайцев Сергей Петрович

Мать ребёнка: Зайцев Евдокия Родионовна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Фролова (Зайцева) Анна Петровна

Мать ребёнка: Зайцев Евдокия Родионовна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
10.05.1835

Дочь: (Зайцева) Елена Петровна

Мать ребёнка: Зайцев Евдокия Родионовна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.08.1836

Дочь: (Зайцев) Ваела Петровна

Мать ребёнка: Зайцев Евдокия Родионовна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.05.1839

Дочь: (Зайцев) Федосья Петровна

Мать ребёнка: Зайцев Евдокия Родионовна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
10.11.1840

Дочь: (Зайцев) Степанида Петровна

Мать ребёнка: Зайцев Евдокия Родионовна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
17.01.1842

Дочь: (Зайцев) Ксения Петровна

Мать ребёнка: Зайцев Евдокия Родионовна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
27.09.1847
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.