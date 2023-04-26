Зайцев Пётр Михайлович
Место рождения
Дата рождения1807
Дата смерти27.09.1847
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: Зайцев Михаил Семёнович
Мать: Зайцева ?
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1829
Мать ребёнка: Зайцев Евдокия Родионовна
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Фролова (Зайцева) Анна Петровна
Мать ребёнка: Зайцев Евдокия Родионовна
Рождение ребёнка
10.05.1835
Дочь: (Зайцева) Елена Петровна
Мать ребёнка: Зайцев Евдокия Родионовна
Рождение ребёнка
01.08.1836
Дочь: (Зайцев) Ваела Петровна
Мать ребёнка: Зайцев Евдокия Родионовна
Рождение ребёнка
25.05.1839
Дочь: (Зайцев) Федосья Петровна
Мать ребёнка: Зайцев Евдокия Родионовна
Рождение ребёнка
10.11.1840
Дочь: (Зайцев) Степанида Петровна
Мать ребёнка: Зайцев Евдокия Родионовна
Рождение ребёнка
17.01.1842
Дочь: (Зайцев) Ксения Петровна
Мать ребёнка: Зайцев Евдокия Родионовна
Смерть
27.09.1847