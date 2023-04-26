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Фролова (Зайцева) Анна Петровна

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Зайцев Пётр Михайлович

Мать: Зайцев Евдокия Родионовна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
03.05.1849

Муж: Фролов Федосий Васильевич

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
19.09.1850

Сын: Фролов Иван Федосьевич

Отец ребёнка: Фролов Федосий Васильевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
03.09.1852

Сын: Фролов Аким Федосьевич

Отец ребёнка: Фролов Федосий Васильевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
17.09.1862

Сын: Фролов Иван Федосьевич

Отец ребёнка: Фролов Федосий Васильевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

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