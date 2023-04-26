Фролова (Зайцева) Анна Петровна
Место рождения
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Зайцев Пётр Михайлович
Бракосочетание
03.05.1849
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
19.09.1850
Отец ребёнка: Фролов Федосий Васильевич
Рождение ребёнка
03.09.1852
Отец ребёнка: Фролов Федосий Васильевич
Рождение ребёнка
17.09.1862
Отец ребёнка: Фролов Федосий Васильевич
Смерть
Неизвестно