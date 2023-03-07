Фролов Федосий Васильевич
Место рождения
Дата рождения1824
Дата смерти15.02.1866
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Фролов Василий Васильевич
Мать: не указана
Бракосочетание
03.05.1849
Жена: Фролова Анна Петровна
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
19.09.1850
Мать ребёнка: Фролова Анна Петровна
Рождение ребёнка
03.09.1852
Мать ребёнка: Фролова Анна Петровна
Рождение ребёнка
17.09.1862
Мать ребёнка: Фролова Анна Петровна
Смерть
15.02.1866