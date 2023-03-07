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Фролов Федосий Васильевич

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1824

Дата смерти

15.02.1866

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Фролов Василий Васильевич

Мать: не указана

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
03.05.1849

Жена: Фролова Анна Петровна

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
19.09.1850

Сын: Фролов Иван Федосьевич

Мать ребёнка: Фролова Анна Петровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
03.09.1852

Сын: Фролов Аким Федосьевич

Мать ребёнка: Фролова Анна Петровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
17.09.1862

Сын: Фролов Иван Федосьевич

Мать ребёнка: Фролова Анна Петровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
15.02.1866
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
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