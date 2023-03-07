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Фролов Василий Васильевич

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1777 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Фролов Василий

Мать: не указана

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1824

Сын: Фролов Федосий Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Казборова Авдотья Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
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