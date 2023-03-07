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Фролов Иван Федосьевич

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

17.09.1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1862

Отец: Фролов Федосий Васильевич

Мать: Фролова Анна Петровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
21.09.1881

Жена: Фролова Параскева Николаевна

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
06.11.1883

Дочь: Стюклина Матрёна Ивановна

Мать ребёнка: Фролова Параскева Николаевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
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