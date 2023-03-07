Фролов Иван Федосьевич
Место рождения
Дата рождения17.09.1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1862
Отец: Фролов Федосий Васильевич
Мать: Фролова Анна Петровна
Бракосочетание
21.09.1881
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
06.11.1883
Дочь: Стюклина Матрёна Ивановна
Мать ребёнка: Фролова Параскева Николаевна
Смерть
Неизвестно