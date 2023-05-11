Фролов Аким Федосьевич
Место рождения
Дата рождения03.09.1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1852
Отец: Фролов Федосий Васильевич
Мать: Фролова Анна Петровна
Рождение ребёнка
26.11.1875
Мать ребёнка: Фролова Ирина Ефимовна
Рождение ребёнка
25.10.1876
Мать ребёнка: Фролова Ирина Ефимовна
Рождение ребёнка
24.01.1882
Дочь: Анна Акимовна
Мать ребёнка: Фролова Ирина Ефимовна
Рождение ребёнка
29.04.1883
Сын: Фролов Иван Акимович
Мать ребёнка: Фролова Ирина Ефимовна
Бракосочетание
10.06.1883
Жена: Фролова Анна Игнатьевна
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
06.04.1884
Дочь: Александра Акимовна
Мать ребёнка: Фролова Анна Игнатьевна
Рождение ребёнка
05.03.1885
Сын: Фролов Иван Акимович
Мать ребёнка: Фролова Анна Игнатьевна
Рождение ребёнка
02.12.1891
Мать ребёнка: Фролова Анна Игнатьевна
Рождение ребёнка
12.09.1893
Дочь: Кривоногова Ефимия Акимовна
Мать ребёнка: Фролова Анна Игнатьевна
Рождение ребёнка
13.08.1896
Дочь: Васса Акимовна
Мать ребёнка: Фролова Анна Игнатьевна
Рождение ребёнка
16.08.1901
Дочь: Наталья Акимовна
Мать ребёнка: Фролова Анна Игнатьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фролова Ирина Ефимовна
Смерть
Неизвестно