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Фролов Аким Федосьевич

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

03.09.1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1852

Отец: Фролов Федосий Васильевич

Мать: Фролова Анна Петровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.11.1875

Сын: Фролов Андрей Акимович

Мать ребёнка: Фролова Ирина Ефимовна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.10.1876

Сын: Фролов Дмитрий Акимович

Мать ребёнка: Фролова Ирина Ефимовна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.01.1882

Дочь: Анна Акимовна

Мать ребёнка: Фролова Ирина Ефимовна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
29.04.1883

Сын: Фролов Иван Акимович

Мать ребёнка: Фролова Ирина Ефимовна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
10.06.1883

Жена: Фролова Анна Игнатьевна

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
06.04.1884

Дочь: Александра Акимовна

Мать ребёнка: Фролова Анна Игнатьевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.03.1885

Сын: Фролов Иван Акимович

Мать ребёнка: Фролова Анна Игнатьевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.12.1891

Сын: Фролов Николай Акимович

Мать ребёнка: Фролова Анна Игнатьевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
12.09.1893

Дочь: Кривоногова Ефимия Акимовна

Мать ребёнка: Фролова Анна Игнатьевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.08.1896

Дочь: Васса Акимовна

Мать ребёнка: Фролова Анна Игнатьевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.08.1901

Дочь: Наталья Акимовна

Мать ребёнка: Фролова Анна Игнатьевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фролова Ирина Ефимовна

Смерть
Неизвестно
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