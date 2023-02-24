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Фролова Анна Игнатьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Максаков Игнат Кузьмич

Мать: Максакова Просковья Кузьминична

Бракосочетание
10.06.1883

Муж: Фролов Аким Федосьевич

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
06.04.1884

Дочь: Александра Акимовна

Отец ребёнка: Фролов Аким Федосьевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.03.1885

Сын: Фролов Иван Акимович

Отец ребёнка: Фролов Аким Федосьевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.12.1891

Сын: Фролов Николай Акимович

Отец ребёнка: Фролов Аким Федосьевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
12.09.1893

Дочь: Кривоногова Ефимия Акимовна

Отец ребёнка: Фролов Аким Федосьевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.08.1896

Дочь: Васса Акимовна

Отец ребёнка: Фролов Аким Федосьевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.08.1901

Дочь: Наталья Акимовна

Отец ребёнка: Фролов Аким Федосьевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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