Фролова Анна Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Бракосочетание
10.06.1883
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
06.04.1884
Дочь: Александра Акимовна
Отец ребёнка: Фролов Аким Федосьевич
Рождение ребёнка
05.03.1885
Сын: Фролов Иван Акимович
Отец ребёнка: Фролов Аким Федосьевич
Рождение ребёнка
02.12.1891
Отец ребёнка: Фролов Аким Федосьевич
Рождение ребёнка
12.09.1893
Дочь: Кривоногова Ефимия Акимовна
Отец ребёнка: Фролов Аким Федосьевич
Рождение ребёнка
13.08.1896
Дочь: Васса Акимовна
Отец ребёнка: Фролов Аким Федосьевич
Рождение ребёнка
16.08.1901
Дочь: Наталья Акимовна
Отец ребёнка: Фролов Аким Федосьевич
Смерть
Неизвестно