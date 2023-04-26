Максаков Игнат Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМаксаков Игнат Кузьмич

Максаков Игнат Кузьмич

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1831

Дата смерти

18.09.1871

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Максаков Кузьма Трофимович

Мать: Максакова Варвара Алексеевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Максакова Просковья Кузьминична

Рождение ребёнка
11.02.1851

Дочь: Гарбунова (Максакова) Евдокия Игнатьевна

Мать ребёнка: Максакова Просковья Кузьминична

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
07.12.1857

Дочь: (Максакова) Анна Игнатьевна

Мать ребёнка: Максакова Просковья Кузьминична

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Зайцева (Максакова) Евдокия Игнатьевна

Мать ребёнка: Максакова Просковья Кузьминична

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1861

Дочь: Фролова Анна Игнатьевна

Мать ребёнка: Максакова Просковья Кузьминична

Рождение ребёнка
17.07.1863

Сын: Максаков Семён Игнатьевич

Мать ребёнка: Максакова Просковья Кузьминична

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
17.05.1865

Сын: Максаков Фёдор Игнатьевич

Мать ребёнка: Максакова Просковья Кузьминична

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
29.06.1867

Дочь: (Максакова) Пераскева Игнатьевна

Мать ребёнка: Максакова Просковья Кузьминична

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.04.1871

Дочь: (Максакова) Ирина Игнатьевна

Мать ребёнка: Максакова Просковья Кузьминична

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
18.09.1871
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.