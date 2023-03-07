Гарбунова (Максакова) Евдокия Игнатьевна
Место рождения
Дата рождения11.02.1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1851
Бракосочетание
18.10.1871
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
06.04.1874
Сын: Гарбунов Георгий Иванович
Отец ребёнка: Гарбунов Иван Автономович
Рождение ребёнка
02.07.1876
Сын: Гарбунов Прокопий Иванович
Отец ребёнка: Гарбунов Иван Автономович
Рождение ребёнка
29.07.1878
Дочь: Максакова Васса Ивановна
Отец ребёнка: Гарбунов Иван Автономович
Рождение ребёнка
01.11.1880
Отец ребёнка: Гарбунов Иван Автономович
Рождение ребёнка
19.10.1882
Дочь: Параскева Ивановна
Отец ребёнка: Гарбунов Иван Автономович
Рождение ребёнка
До 1883
Отец ребёнка: Гарбунов Иван Автономович
Рождение ребёнка
24.11.1884
Дочь: Гущина Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Гарбунов Иван Автономович
Рождение ребёнка
16.06.1887
Дочь: Агриппина Ивановна
Отец ребёнка: Гарбунов Иван Автономович
Рождение ребёнка
08.05.1890
Дочь: Гликерия Ивановна
Отец ребёнка: Гарбунов Иван Автономович
Рождение ребёнка
27.08.1893
Отец ребёнка: Гарбунов Иван Автономович
Смерть
Неизвестно