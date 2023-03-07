Гарбунова (Максакова) Евдокия Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гарбунова (Максакова) Евдокия Игнатьевна

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

11.02.1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1851

Отец: Максаков Игнат Кузьмич

Мать: Максакова Просковья Кузьминична

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
18.10.1871

Муж: Гарбунов Иван Автономович

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
06.04.1874

Сын: Гарбунов Георгий Иванович

Отец ребёнка: Гарбунов Иван Автономович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.07.1876

Сын: Гарбунов Прокопий Иванович

Отец ребёнка: Гарбунов Иван Автономович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
29.07.1878

Дочь: Максакова Васса Ивановна

Отец ребёнка: Гарбунов Иван Автономович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.11.1880

Сын: Гарбунов Павел Иванович

Отец ребёнка: Гарбунов Иван Автономович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
19.10.1882

Дочь: Параскева Ивановна

Отец ребёнка: Гарбунов Иван Автономович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
До 1883

Сын: Гарбунов Егор Иванович

Отец ребёнка: Гарбунов Иван Автономович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.11.1884

Дочь: Гущина Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Гарбунов Иван Автономович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.06.1887

Дочь: Агриппина Ивановна

Отец ребёнка: Гарбунов Иван Автономович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.05.1890

Дочь: Гликерия Ивановна

Отец ребёнка: Гарбунов Иван Автономович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
27.08.1893

Сын: Гарбунов Иван Иванович

Отец ребёнка: Гарбунов Иван Автономович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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