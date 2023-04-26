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Гарбунов Иван Автономович

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Гарбунов Автоном Евсеевич

Мать: Гарбунова (Горматова) Пелагея Ивановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
18.10.1871

Жена: Гарбунова (Максакова) Евдокия Игнатьевна

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
06.04.1874

Сын: Гарбунов Георгий Иванович

Мать ребёнка: Гарбунова (Максакова) Евдокия Игнатьевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.07.1876

Сын: Гарбунов Прокопий Иванович

Мать ребёнка: Гарбунова (Максакова) Евдокия Игнатьевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
29.07.1878

Дочь: Максакова (Гарбунова) Васса Ивановна

Мать ребёнка: Гарбунова (Максакова) Евдокия Игнатьевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.11.1880

Сын: Гарбунов Павел Иванович

Мать ребёнка: Гарбунова (Максакова) Евдокия Игнатьевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
19.10.1882

Дочь: (Гарбунова) Параскева Ивановна

Мать ребёнка: Гарбунова (Максакова) Евдокия Игнатьевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
До 1883

Сын: Гарбунов Егор Иванович

Мать ребёнка: Гарбунова (Максакова) Евдокия Игнатьевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.11.1884

Дочь: Гущина (Гарбунова) Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Гарбунова (Максакова) Евдокия Игнатьевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.06.1887

Дочь: (Гарбунова) Агриппина Ивановна

Мать ребёнка: Гарбунова (Максакова) Евдокия Игнатьевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.05.1890

Дочь: (Гарбунова) Гликерия Ивановна

Мать ребёнка: Гарбунова (Максакова) Евдокия Игнатьевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
27.08.1893

Сын: Гарбунов Иван Иванович

Мать ребёнка: Гарбунова (Максакова) Евдокия Игнатьевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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