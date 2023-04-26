Гарбунов Иван Автономович
Место рождения
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Сын: Гарбунов Георгий Иванович
Мать ребёнка: Гарбунова (Максакова) Евдокия Игнатьевна
Сын: Гарбунов Прокопий Иванович
Мать ребёнка: Гарбунова (Максакова) Евдокия Игнатьевна
Дочь: Максакова (Гарбунова) Васса Ивановна
Мать ребёнка: Гарбунова (Максакова) Евдокия Игнатьевна
Мать ребёнка: Гарбунова (Максакова) Евдокия Игнатьевна
Дочь: (Гарбунова) Параскева Ивановна
Мать ребёнка: Гарбунова (Максакова) Евдокия Игнатьевна
Мать ребёнка: Гарбунова (Максакова) Евдокия Игнатьевна
Дочь: Гущина (Гарбунова) Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Гарбунова (Максакова) Евдокия Игнатьевна
Дочь: (Гарбунова) Агриппина Ивановна
Мать ребёнка: Гарбунова (Максакова) Евдокия Игнатьевна
Дочь: (Гарбунова) Гликерия Ивановна
Мать ребёнка: Гарбунова (Максакова) Евдокия Игнатьевна
Мать ребёнка: Гарбунова (Максакова) Евдокия Игнатьевна