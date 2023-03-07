Гарбунов Автоном Евсеевич
Место рождения
Дата рождения1830
Дата смерти11.01.1857
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Бракосочетание
26.01.1848
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.08.1849
Сын: Гарбунов Фёдор Автономович
Мать ребёнка: Гарбунова Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
12.01.1852
Сын: Гарбунов Семён Автономович
Мать ребёнка: Гарбунова Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
1853
Сын: Гарбунов Иван Автономович
Мать ребёнка: Гарбунова Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
20.06.1856
Дочь: Соломия Автономовна
Мать ребёнка: Гарбунова Пелагея Ивановна
Смерть
11.01.1857