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Гарбунов Автоном Евсеевич

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1830

Дата смерти

11.01.1857

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Гарбунов Евсей Филлипович

Мать: Гарбунова Ирина Михайловна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
26.01.1848

Жена: Гарбунова Пелагея Ивановна

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.08.1849

Сын: Гарбунов Фёдор Автономович

Мать ребёнка: Гарбунова Пелагея Ивановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
12.01.1852

Сын: Гарбунов Семён Автономович

Мать ребёнка: Гарбунова Пелагея Ивановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Гарбунов Иван Автономович

Мать ребёнка: Гарбунова Пелагея Ивановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.06.1856

Дочь: Соломия Автономовна

Мать ребёнка: Гарбунова Пелагея Ивановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
11.01.1857
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
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