Гарбунова Ирина Михайловна
Место рождения
Дата рождения1809
Дата смерти10.06.1874
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1830
Сын: Гарбунов Автоном Евсеевич
Отец ребёнка: Гарбунов Евсей Филлипович
Рождение ребёнка
18.10.1837
Отец ребёнка: Гарбунов Евсей Филлипович
Рождение ребёнка
13.07.1839
Отец ребёнка: Гарбунов Евсей Филлипович
Рождение ребёнка
25.01.1843
Дочь: Пятницына Анна Евсеевна
Отец ребёнка: Гарбунов Евсей Филлипович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.06.1874