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Гарбунова Ирина Михайловна

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1809

Дата смерти

10.06.1874

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Гарбунов Автоном Евсеевич

Отец ребёнка: Гарбунов Евсей Филлипович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.10.1837

Сын: Гарбунов Сергей Евсеевич

Отец ребёнка: Гарбунов Евсей Филлипович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.07.1839

Сын: Гарбунов Семён Евсеевич

Отец ребёнка: Гарбунов Евсей Филлипович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.01.1843

Дочь: Пятницына Анна Евсеевна

Отец ребёнка: Гарбунов Евсей Филлипович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гарбунов Евсей Филлипович

Смерть
10.06.1874
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
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