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Гарбунов Евсей Филлипович

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1810

Дата смерти

04.05.1858

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Гарбунов Филипп

Мать: не указана

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Гарбунов Автоном Евсеевич

Мать ребёнка: Гарбунова Ирина Михайловна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.10.1837

Сын: Гарбунов Сергей Евсеевич

Мать ребёнка: Гарбунова Ирина Михайловна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.07.1839

Сын: Гарбунов Семён Евсеевич

Мать ребёнка: Гарбунова Ирина Михайловна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.01.1843

Дочь: Пятницына Анна Евсеевна

Мать ребёнка: Гарбунова Ирина Михайловна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гарбунова Ирина Михайловна

Смерть
04.05.1858
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
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