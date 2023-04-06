Гарбунов Евсей Филлипович
Место рождения
Дата рождения1810
Дата смерти04.05.1858
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Гарбунов Филипп
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1830
Сын: Гарбунов Автоном Евсеевич
Мать ребёнка: Гарбунова Ирина Михайловна
Рождение ребёнка
18.10.1837
Мать ребёнка: Гарбунова Ирина Михайловна
Рождение ребёнка
13.07.1839
Мать ребёнка: Гарбунова Ирина Михайловна
Рождение ребёнка
25.01.1843
Дочь: Пятницына Анна Евсеевна
Мать ребёнка: Гарбунова Ирина Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.05.1858