Гарбунова (Горматова) Пелагея Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гарбунова (Горматова) Пелагея Ивановна

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1829

Дата смерти

17.07.1892

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Горматов Иван Еверьянович

Мать: Горматова Елена Агеевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
26.01.1848

Муж: Гарбунов Автоном Евсеевич

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.08.1849

Сын: Гарбунов Фёдор Автономович

Отец ребёнка: Гарбунов Автоном Евсеевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
12.01.1852

Сын: Гарбунов Семён Автономович

Отец ребёнка: Гарбунов Автоном Евсеевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Гарбунов Иван Автономович

Отец ребёнка: Гарбунов Автоном Евсеевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.06.1856

Дочь: Соломия Автономовна

Отец ребёнка: Гарбунов Автоном Евсеевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
17.07.1892
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
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