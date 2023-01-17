Максакова (Гарбунова) Васса Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максакова (Гарбунова) Васса Ивановна

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

29.07.1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1878

Отец: Гарбунов Иван Автономович

Мать: Гарбунова Евдокия Игнатьевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
08.10.1897

Муж: Максаков Пётр Иванович

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.12.1906

Сын: Максаков Николай Петрович

Отец ребёнка: Максаков Пётр Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.08.1908

Сын: Максаков Василий Петрович

Отец ребёнка: Максаков Пётр Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.05.1910

Сын: Максаков Иван Петрович

Отец ребёнка: Максаков Пётр Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.09.1912

Дочь: Пераскева Петровна

Отец ребёнка: Максаков Пётр Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
23.03.1914

Сын: Максаков Степан Петрович

Отец ребёнка: Максаков Пётр Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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