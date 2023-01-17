Максакова (Гарбунова) Васса Ивановна
Место рождения
Дата рождения29.07.1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1878
Бракосочетание
08.10.1897
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.12.1906
Сын: Максаков Николай Петрович
Отец ребёнка: Максаков Пётр Иванович
Рождение ребёнка
01.08.1908
Сын: Максаков Василий Петрович
Отец ребёнка: Максаков Пётр Иванович
Рождение ребёнка
24.05.1910
Отец ребёнка: Максаков Пётр Иванович
Рождение ребёнка
14.09.1912
Дочь: Пераскева Петровна
Отец ребёнка: Максаков Пётр Иванович
Рождение ребёнка
23.03.1914
Отец ребёнка: Максаков Пётр Иванович
Смерть
Неизвестно