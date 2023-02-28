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Максаков Пётр Иванович

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

01.10.1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1877

Отец: Максаков Иван Панкратович

Мать: Максакова Елизавета Степановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
08.10.1897

Жена: Максакова Васса Ивановна

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.12.1906

Сын: Максаков Николай Петрович

Мать ребёнка: Максакова Васса Ивановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.08.1908

Сын: Максаков Василий Петрович

Мать ребёнка: Максакова Васса Ивановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.05.1910

Сын: Максаков Иван Петрович

Мать ребёнка: Максакова Васса Ивановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.09.1912

Дочь: Пераскева Петровна

Мать ребёнка: Максакова Васса Ивановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
23.03.1914

Сын: Максаков Степан Петрович

Мать ребёнка: Максакова Васса Ивановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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