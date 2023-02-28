Максаков Пётр Иванович
Место рождения
Дата рождения01.10.1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1877
Бракосочетание
08.10.1897
Жена: Максакова Васса Ивановна
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.12.1906
Сын: Максаков Николай Петрович
Мать ребёнка: Максакова Васса Ивановна
Рождение ребёнка
01.08.1908
Сын: Максаков Василий Петрович
Мать ребёнка: Максакова Васса Ивановна
Рождение ребёнка
24.05.1910
Мать ребёнка: Максакова Васса Ивановна
Рождение ребёнка
14.09.1912
Дочь: Пераскева Петровна
Мать ребёнка: Максакова Васса Ивановна
Рождение ребёнка
23.03.1914
Мать ребёнка: Максакова Васса Ивановна
Смерть
Неизвестно