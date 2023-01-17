Гущина (Гарбунова) Екатерина Ивановна
Место рождения
Дата рождения24.11.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1884
Рождение ребёнка
17.11.1904
Дочь: Анастасия Фёдоровна
Отец ребёнка: Гущин Фёдор Михайлович
Рождение ребёнка
16.11.1905
Дочь: Екатерина Фёдоровна
Отец ребёнка: Гущин Фёдор Михайлович
Рождение ребёнка
13.12.1907
Отец ребёнка: Гущин Фёдор Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гущин Александр
Отец ребёнка: Гущин Фёдор Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно