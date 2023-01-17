Гущина (Гарбунова) Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гущина (Гарбунова) Екатерина Ивановна

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

24.11.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1884

Отец: Гарбунов Иван Автономович

Мать: Гарбунова Евдокия Игнатьевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
17.11.1904

Дочь: Анастасия Фёдоровна

Отец ребёнка: Гущин Фёдор Михайлович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.11.1905

Дочь: Екатерина Фёдоровна

Отец ребёнка: Гущин Фёдор Михайлович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.12.1907

Сын: Гущин Николай Фёдорович

Отец ребёнка: Гущин Фёдор Михайлович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гущин Александр

Отец ребёнка: Гущин Фёдор Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гущин Фёдор Михайлович

Смерть
Неизвестно
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