(Гущина) Екатерина Фёдоровна 16.11.1905 — найти родственников по фамилии на Familio

(Гущина) Екатерина Фёдоровна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 16.11.1905, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

умерла 30.03.1907, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Отец
Гущин Фёдор Михайлович18.02.1883 г.р.
Мать
Гущина (Гарбунова) Екатерина Ивановна24.11.1884 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1905

Отец: Гущин Фёдор Михайлович

Мать: Гущина (Гарбунова) Екатерина Ивановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Смерть
30.03.1907
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

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