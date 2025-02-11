(Гущина) Екатерина Фёдоровна
женский, родилась 16.11.1905, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
умерла 30.03.1907, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
ОтецГущин Фёдор Михайлович18.02.1883 г.р.
МатьГущина (Гарбунова) Екатерина Ивановна24.11.1884 г.р.
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Рождение
16.11.1905
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
30.03.1907
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область