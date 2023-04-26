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Максакова Просковья Кузьминична

Место рождения

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Максаков Игнат Кузьмич

Рождение ребёнка
11.02.1851

Дочь: Гарбунова (Максакова) Евдокия Игнатьевна

Отец ребёнка: Максаков Игнат Кузьмич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
07.12.1857

Дочь: (Максакова) Анна Игнатьевна

Отец ребёнка: Максаков Игнат Кузьмич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Зайцева (Максакова) Евдокия Игнатьевна

Отец ребёнка: Максаков Игнат Кузьмич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1861

Дочь: Фролова Анна Игнатьевна

Отец ребёнка: Максаков Игнат Кузьмич

Рождение ребёнка
17.07.1863

Сын: Максаков Семён Игнатьевич

Отец ребёнка: Максаков Игнат Кузьмич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
17.05.1865

Сын: Максаков Фёдор Игнатьевич

Отец ребёнка: Максаков Игнат Кузьмич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
29.06.1867

Дочь: (Максакова) Пераскева Игнатьевна

Отец ребёнка: Максаков Игнат Кузьмич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.04.1871

Дочь: (Максакова) Ирина Игнатьевна

Отец ребёнка: Максаков Игнат Кузьмич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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