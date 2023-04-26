Максакова Просковья Кузьминична
Место рождения
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.02.1851
Дочь: Гарбунова (Максакова) Евдокия Игнатьевна
Отец ребёнка: Максаков Игнат Кузьмич
Рождение ребёнка
07.12.1857
Дочь: (Максакова) Анна Игнатьевна
Отец ребёнка: Максаков Игнат Кузьмич
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Зайцева (Максакова) Евдокия Игнатьевна
Отец ребёнка: Максаков Игнат Кузьмич
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Фролова Анна Игнатьевна
Отец ребёнка: Максаков Игнат Кузьмич
Рождение ребёнка
17.07.1863
Сын: Максаков Семён Игнатьевич
Отец ребёнка: Максаков Игнат Кузьмич
Рождение ребёнка
17.05.1865
Сын: Максаков Фёдор Игнатьевич
Отец ребёнка: Максаков Игнат Кузьмич
Рождение ребёнка
29.06.1867
Дочь: (Максакова) Пераскева Игнатьевна
Отец ребёнка: Максаков Игнат Кузьмич
Рождение ребёнка
13.04.1871
Дочь: (Максакова) Ирина Игнатьевна
Отец ребёнка: Максаков Игнат Кузьмич
Смерть
Неизвестно