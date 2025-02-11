Максаков Семён Игнатьевич 17.07.1863 — найти родственников по фамилии на Familio

Максаков Семён Игнатьевич

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 17.07.1863, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

умер 28.07.1863, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Отец
Максаков Игнат Кузьмич1831 г.р.
Мать
Максакова Просковья Кузьминична1829 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1863

Отец: Максаков Игнат Кузьмич

Мать: Максакова Просковья Кузьминична

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Смерть
28.07.1863
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

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