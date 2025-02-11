Максаков Семён Игнатьевич
мужской, родился 17.07.1863, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
умер 28.07.1863, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
ОтецМаксаков Игнат Кузьмич1831 г.р.
МатьМаксакова Просковья Кузьминична1829 г.р.
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Рождение
17.07.1863
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
28.07.1863
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область