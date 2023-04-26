Максакова Варвара Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792
Дата смерти1843
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
До 1820
Дочь: Родимова (Максакова) Анна Кузьминична
Отец ребёнка: Максаков Кузьма Трофимович
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Чеченькина (Максакова) Василиса Кузьминична
Отец ребёнка: Максаков Кузьма Трофимович
Рождение ребёнка
1827
Отец ребёнка: Максаков Кузьма Трофимович
Рождение ребёнка
1831
Отец ребёнка: Максаков Кузьма Трофимович
Рождение ребёнка
15.12.1836
Дочь: (Максакова) Анастасия Кузьминична
Отец ребёнка: Максаков Кузьма Трофимович
Смерть
1843