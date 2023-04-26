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Максакова Варвара Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Дата смерти

1843

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Максаков Кузьма Трофимович

Рождение ребёнка
До 1820

Дочь: Родимова (Максакова) Анна Кузьминична

Отец ребёнка: Максаков Кузьма Трофимович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Чеченькина (Максакова) Василиса Кузьминична

Отец ребёнка: Максаков Кузьма Трофимович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Максаков Потап Кузьмич

Отец ребёнка: Максаков Кузьма Трофимович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Максаков Игнат Кузьмич

Отец ребёнка: Максаков Кузьма Трофимович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.12.1836

Дочь: (Максакова) Анастасия Кузьминична

Отец ребёнка: Максаков Кузьма Трофимович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
1843
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

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