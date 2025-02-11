(Максакова) Анастасия Кузьминична 15.12.1836 — найти родственников по фамилии на Familio

(Максакова) Анастасия Кузьминична

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 15.12.1836, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

умерла 12.01.1837, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Отец
Максаков Кузьма Трофимович1802 г.р.
Мать
Максакова Варвара Алексеевна1792 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1836

Отец: Максаков Кузьма Трофимович

Мать: Максакова Варвара Алексеевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Смерть
12.01.1837
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

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