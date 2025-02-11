(Максакова) Анастасия Кузьминична
женский, родилась 15.12.1836, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
умерла 12.01.1837, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
ОтецМаксаков Кузьма Трофимович1802 г.р.
МатьМаксакова Варвара Алексеевна1792 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1836
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
12.01.1837
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область