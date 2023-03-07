Максаков Потап Кузьмич
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смерти28.09.1847
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Рождение ребёнка
03.11.1846
Дочь: Матрёна Потаповна
Мать ребёнка: Максакова Софья Абрамовна
Бракосочетание
26.11.1846
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
28.09.1847
Рождение ребёнка
26.11.1847
Сын: Горбунов Андрей Потапович
Мать ребёнка: Максакова Софья Абрамовна