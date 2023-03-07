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Максаков Потап Кузьмич

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1827

Дата смерти

28.09.1847

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Максаков Кузьма Трофимович

Мать: Максакова Варвара Алексеевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
03.11.1846

Дочь: Матрёна Потаповна

Мать ребёнка: Максакова Софья Абрамовна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
26.11.1846

Жена: Максакова Софья Абрамовна

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
28.09.1847
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.11.1847

Сын: Горбунов Андрей Потапович

Мать ребёнка: Максакова Софья Абрамовна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
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