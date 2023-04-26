Кривоногова (Фролова) Ефимия Акимовна
Место рождения
Дата рождения12.09.1893
Дата смерти05.03.1916
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1893
Отец: Фролов Аким Федосьевич
Мать: Фролова Анна Игнатьевна
Бракосочетание
05.02.1914
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.12.1914
Сын: Кривоногов Степан Леонтьевич
Отец ребёнка: Кривоногов Леонтий Никифорович
Смерть
05.03.1916