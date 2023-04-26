Кривоногова (Фролова) Ефимия Акимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривоногова (Фролова) Ефимия Акимовна

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

12.09.1893

Дата смерти

05.03.1916

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1893

Отец: Фролов Аким Федосьевич

Мать: Фролова Анна Игнатьевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
05.02.1914

Муж: Кривоногов Леонтий Никифорович

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.12.1914

Сын: Кривоногов Степан Леонтьевич

Отец ребёнка: Кривоногов Леонтий Никифорович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
05.03.1916
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

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