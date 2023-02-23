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Фролова Ирина Ефимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1853

Дата смерти

04.05.1883

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.11.1875

Сын: Фролов Андрей Акимович

Отец ребёнка: Фролов Аким Федосьевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.10.1876

Сын: Фролов Дмитрий Акимович

Отец ребёнка: Фролов Аким Федосьевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.01.1882

Дочь: Анна Акимовна

Отец ребёнка: Фролов Аким Федосьевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
29.04.1883

Сын: Фролов Иван Акимович

Отец ребёнка: Фролов Аким Федосьевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фролов Аким Федосьевич

Смерть
04.05.1883
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
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