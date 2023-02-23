Фролова Ирина Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1853
Дата смерти04.05.1883
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.11.1875
Отец ребёнка: Фролов Аким Федосьевич
Рождение ребёнка
25.10.1876
Отец ребёнка: Фролов Аким Федосьевич
Рождение ребёнка
24.01.1882
Дочь: Анна Акимовна
Отец ребёнка: Фролов Аким Федосьевич
Рождение ребёнка
29.04.1883
Сын: Фролов Иван Акимович
Отец ребёнка: Фролов Аким Федосьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.05.1883