Зайцев Евдокия Родионовна
Место рождения
Дата рождения1808
Дата смерти27.09.1847
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1829
Отец ребёнка: Зайцев Пётр Михайлович
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Фролова (Зайцева) Анна Петровна
Отец ребёнка: Зайцев Пётр Михайлович
Рождение ребёнка
10.05.1835
Дочь: (Зайцева) Елена Петровна
Отец ребёнка: Зайцев Пётр Михайлович
Рождение ребёнка
01.08.1836
Дочь: (Зайцев) Ваела Петровна
Отец ребёнка: Зайцев Пётр Михайлович
Рождение ребёнка
25.05.1839
Дочь: (Зайцев) Федосья Петровна
Отец ребёнка: Зайцев Пётр Михайлович
Рождение ребёнка
10.11.1840
Дочь: (Зайцев) Степанида Петровна
Отец ребёнка: Зайцев Пётр Михайлович
Рождение ребёнка
17.01.1842
Дочь: (Зайцев) Ксения Петровна
Отец ребёнка: Зайцев Пётр Михайлович
Смерть
27.09.1847