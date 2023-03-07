Зайцева (Михенчева) Анна Ивановна
Место рождения
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Бракосочетание
08.11.1874
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.08.1875
Дочь: Наталья Владимировна
Отец ребёнка: Зайцев Владимир Николаевич
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Парамонова Параскева Владимировна
Отец ребёнка: Зайцев Владимир Николаевич
Рождение ребёнка
20.04.1885
Сын: Зайцев Семён Владимирович
Отец ребёнка: Зайцев Владимир Николаевич
Рождение ребёнка
25.12.1887
Дочь: Анисья Владимировна
Отец ребёнка: Зайцев Владимир Николаевич
Рождение ребёнка
25.12.1887
Сын: Зайцев Маркел владимирович
Отец ребёнка: Зайцев Владимир Николаевич
Рождение ребёнка
29.04.1889
Дочь: Мавра Владимировна
Отец ребёнка: Зайцев Владимир Николаевич
Смерть
Неизвестно