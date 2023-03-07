Зайцева (Михенчева) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцева (Михенчева) Анна Ивановна

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Михенчев Иван Петрович

Мать: Михенчева Аксинья Фёдоровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
08.11.1874

Муж: Зайцев Владимир Николаевич

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.08.1875

Дочь: Наталья Владимировна

Отец ребёнка: Зайцев Владимир Николаевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Парамонова Параскева Владимировна

Отец ребёнка: Зайцев Владимир Николаевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.04.1885

Сын: Зайцев Семён Владимирович

Отец ребёнка: Зайцев Владимир Николаевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.12.1887

Дочь: Анисья Владимировна

Отец ребёнка: Зайцев Владимир Николаевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.12.1887

Сын: Зайцев Маркел владимирович

Отец ребёнка: Зайцев Владимир Николаевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
29.04.1889

Дочь: Мавра Владимировна

Отец ребёнка: Зайцев Владимир Николаевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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