Зайцев Семён Владимирович
Место рождения
Дата рождения20.04.1885
Дата смерти13.06.1908
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1885
Отец: Зайцев Владимир Николаевич
Мать: Зайцева Анна Ивановна
Бракосочетание
14.02.1905
Жена: Зайцева Елена Дмитриевна
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.12.1905
Мать ребёнка: Зайцева Елена Дмитриевна
Рождение ребёнка
22.11.1907
Дочь: Екатерина Семёновна
Мать ребёнка: Зайцева Елена Дмитриевна
Смерть
13.06.1908