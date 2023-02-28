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Зайцев Семён Владимирович

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

20.04.1885

Дата смерти

13.06.1908

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1885

Отец: Зайцев Владимир Николаевич

Мать: Зайцева Анна Ивановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
14.02.1905

Жена: Зайцева Елена Дмитриевна

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.12.1905

Сын: Зайцев Михаил Семёнович

Мать ребёнка: Зайцева Елена Дмитриевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
22.11.1907

Дочь: Екатерина Семёновна

Мать ребёнка: Зайцева Елена Дмитриевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
13.06.1908
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
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