Зайцева (Шмелёва) Елена Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения16.05.1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1885
Бракосочетание
14.02.1905
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.12.1905
Отец ребёнка: Зайцев Семён Владимирович
Рождение ребёнка
22.11.1907
Дочь: (Зайцева) Екатерина Семёновна
Отец ребёнка: Зайцев Семён Владимирович
Смерть
Неизвестно