Зайцева (Шмелёва) Елена Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцева (Шмелёва) Елена Дмитриевна

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

16.05.1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1885

Отец: Шмелёв Дмитрий Филиппович

Мать: Шмелёва (Мамонтова) Марина Фёдоровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
14.02.1905

Муж: Зайцев Семён Владимирович

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.12.1905

Сын: Зайцев Михаил Семёнович

Отец ребёнка: Зайцев Семён Владимирович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
22.11.1907

Дочь: (Зайцева) Екатерина Семёновна

Отец ребёнка: Зайцев Семён Владимирович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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