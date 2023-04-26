Шмелёва (Мамонтова) Марина Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения1863
Дата смерти04.11.1895
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: Мамонтов Фёдор Фёдорович
Мать: не указана
Бракосочетание
30.01.1883
Рождение ребёнка
13.03.1884
Дочь: (Шмелёва) Дарья Дмитриевна
Отец ребёнка: Шмелёв Дмитрий Филиппович
Рождение ребёнка
16.05.1885
Дочь: Зайцева (Шмелёва) Елена Дмитриевна
Отец ребёнка: Шмелёв Дмитрий Филиппович
Рождение ребёнка
01.11.1886
Дочь: (Шмелёва) Александра Дмитриевна
Отец ребёнка: Шмелёв Дмитрий Филиппович
Рождение ребёнка
15.05.1889
Дочь: (Шмелёва) Матрёна Дмитриевна
Отец ребёнка: Шмелёв Дмитрий Филиппович
Рождение ребёнка
15.11.1891
Сын: Шмелёв Григорий Дмитриевич
Отец ребёнка: Шмелёв Дмитрий Филиппович
Рождение ребёнка
07.05.1893
Отец ребёнка: Шмелёв Дмитрий Филиппович
Рождение ребёнка
28.06.1894
Дочь: (Шмелёва) Марфа Дмитриевна
Отец ребёнка: Шмелёв Дмитрий Филиппович
Рождение ребёнка
26.10.1895
Отец ребёнка: Шмелёв Дмитрий Филиппович
Смерть
04.11.1895