Шмелёва (Мамонтова) Марина Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шмелёва (Мамонтова) Марина Фёдоровна

Место рождения

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1863

Дата смерти

04.11.1895

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Мамонтов Фёдор Фёдорович

Мать: не указана

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
30.01.1883

Муж: Шмелёв Дмитрий Филиппович

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.03.1884

Дочь: (Шмелёва) Дарья Дмитриевна

Отец ребёнка: Шмелёв Дмитрий Филиппович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.05.1885

Дочь: Зайцева (Шмелёва) Елена Дмитриевна

Отец ребёнка: Шмелёв Дмитрий Филиппович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.11.1886

Дочь: (Шмелёва) Александра Дмитриевна

Отец ребёнка: Шмелёв Дмитрий Филиппович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.05.1889

Дочь: (Шмелёва) Матрёна Дмитриевна

Отец ребёнка: Шмелёв Дмитрий Филиппович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.11.1891

Сын: Шмелёв Григорий Дмитриевич

Отец ребёнка: Шмелёв Дмитрий Филиппович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
07.05.1893

Сын: Шмелёв Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Шмелёв Дмитрий Филиппович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
28.06.1894

Дочь: (Шмелёва) Марфа Дмитриевна

Отец ребёнка: Шмелёв Дмитрий Филиппович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.10.1895

Сын: Шмелёв Степан Дмитриевич

Отец ребёнка: Шмелёв Дмитрий Филиппович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
04.11.1895
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

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