Парамонова (Зайцева) Параскева Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Парамонова (Зайцева) Параскева Владимировна

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Зайцев Владимир Николаевич

Мать: Зайцева (Михенчева) Анна Ивановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
10.11.1903

Муж: Парамонов Степан Прокопьевич

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
30.07.1904

Сын: Парамонов Иван Степанович

Отец ребёнка: Парамонов Степан Прокопьевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.06.1909

Дочь: (Парамонова) Мария Степановна

Отец ребёнка: Парамонов Степан Прокопьевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.05.1910

Сын: Парамонов Николай Степанович

Отец ребёнка: Парамонов Степан Прокопьевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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