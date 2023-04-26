Парамонова (Зайцева) Параскева Владимировна
Место рождения
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Бракосочетание
10.11.1903
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
30.07.1904
Сын: Парамонов Иван Степанович
Отец ребёнка: Парамонов Степан Прокопьевич
Рождение ребёнка
04.06.1909
Дочь: (Парамонова) Мария Степановна
Отец ребёнка: Парамонов Степан Прокопьевич
Рождение ребёнка
08.05.1910
Сын: Парамонов Николай Степанович
Отец ребёнка: Парамонов Степан Прокопьевич
Смерть
Неизвестно