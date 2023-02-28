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Парамонов Степан Прокопьевич

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Парамонов Прокопий Фадеевич

Мать: Парамонова Гликерия Сергеевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
10.11.1903

Жена: Парамонова Параскева Владимировна

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
30.07.1904

Сын: Парамонов Иван Степанович

Мать ребёнка: Парамонова Параскева Владимировна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.06.1909

Дочь: Мария Степановна

Мать ребёнка: Парамонова Параскева Владимировна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.05.1910

Сын: Парамонов Николай Степанович

Мать ребёнка: Парамонова Параскева Владимировна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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