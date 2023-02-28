Парамонов Степан Прокопьевич
Место рождения
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Бракосочетание
10.11.1903
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
30.07.1904
Сын: Парамонов Иван Степанович
Мать ребёнка: Парамонова Параскева Владимировна
Рождение ребёнка
04.06.1909
Дочь: Мария Степановна
Мать ребёнка: Парамонова Параскева Владимировна
Рождение ребёнка
08.05.1910
Сын: Парамонов Николай Степанович
Мать ребёнка: Парамонова Параскева Владимировна
Смерть
Неизвестно