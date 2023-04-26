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Парамонов Прокопий Фадеевич

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1856

Дата смерти

06.07.1881

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Парамонов Фадей Алексеевич

Мать: Парамонова (Кучкина) Ксения Тимофеевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Парамонова (Суздальцева) Гликерия Сергеевна

Рождение ребёнка
21.04.1875

Сын: Парамонов Иван Прокопьевич

Мать ребёнка: Парамонова (Суздальцева) Гликерия Сергеевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.07.1876

Сын: Парамонов Владимир Прокопьевич

Мать ребёнка: Парамонова (Суздальцева) Гликерия Сергеевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1878

Сын: Парамонов Степан Прокопьевич

Мать ребёнка: Парамонова (Суздальцева) Гликерия Сергеевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
06.07.1881
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

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