Парамонов Прокопий Фадеевич
Место рождения
Дата рождения1856
Дата смерти06.07.1881
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.04.1875
Сын: Парамонов Иван Прокопьевич
Мать ребёнка: Парамонова (Суздальцева) Гликерия Сергеевна
Рождение ребёнка
13.07.1876
Сын: Парамонов Владимир Прокопьевич
Мать ребёнка: Парамонова (Суздальцева) Гликерия Сергеевна
Рождение ребёнка
1878
Сын: Парамонов Степан Прокопьевич
Мать ребёнка: Парамонова (Суздальцева) Гликерия Сергеевна
Смерть
06.07.1881