Парамонова (Суздальцева) Гликерия Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Парамонова (Суздальцева) Гликерия Сергеевна

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Суздальцев Сергей Алексеевич

Мать: Суздальцева Ульяна Фроловна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
21.04.1875

Сын: Парамонов Иван Прокопьевич

Отец ребёнка: Парамонов Прокопий Фадеевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.07.1876

Сын: Парамонов Владимир Прокопьевич

Отец ребёнка: Парамонов Прокопий Фадеевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1878

Сын: Парамонов Степан Прокопьевич

Отец ребёнка: Парамонов Прокопий Фадеевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Парамонов Прокопий Фадеевич

Смерть
Неизвестно
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