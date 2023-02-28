Парамонова (Суздальцева) Гликерия Сергеевна
Место рождения
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Рождение ребёнка
21.04.1875
Сын: Парамонов Иван Прокопьевич
Отец ребёнка: Парамонов Прокопий Фадеевич
Рождение ребёнка
13.07.1876
Сын: Парамонов Владимир Прокопьевич
Отец ребёнка: Парамонов Прокопий Фадеевич
Рождение ребёнка
1878
Сын: Парамонов Степан Прокопьевич
Отец ребёнка: Парамонов Прокопий Фадеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно