Суздальцева (Власичева) Ульяна Фроловна
Место рождения
Дата рожденияДо 1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: Власичев Фрол Данилович
Мать: не указана
Сын: Суздальцев Данила Сергеевич
Отец ребёнка: Суздальцев Сергей Алексеевич
Сын: Суздальцев Пётр Сергеевич
Отец ребёнка: Суздальцев Сергей Алексеевич
Сын: Суздальцев Максим Сергеевич
Отец ребёнка: Суздальцев Сергей Алексеевич
Сын: Суздальцев Сергей Сергеевич
Отец ребёнка: Суздальцев Сергей Алексеевич
Дочь: (Суздальцева) Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Суздальцев Сергей Алексеевич
Сын: Суздальцев Афанасий Сергеевич
Отец ребёнка: Суздальцев Сергей Алексеевич
Дочь: Парамонова (Суздальцева) Гликерия Сергеевна
Отец ребёнка: Суздальцев Сергей Алексеевич
Сын: Суздальцев Ксенофонт Сергеевич
Отец ребёнка: Суздальцев Сергей Алексеевич
Сын: Суздальцев Кирилл Сергеевич
Отец ребёнка: Суздальцев Сергей Алексеевич