Суздальцева (Власичева) Ульяна Фроловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суздальцева (Власичева) Ульяна Фроловна

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

До 1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1824

Отец: Власичев Фрол Данилович

Мать: не указана

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суздальцев Сергей Алексеевич

Рождение ребёнка
10.12.1844

Сын: Суздальцев Данила Сергеевич

Отец ребёнка: Суздальцев Сергей Алексеевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.12.1845

Сын: Суздальцев Пётр Сергеевич

Отец ребёнка: Суздальцев Сергей Алексеевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
10.08.1847

Сын: Суздальцев Максим Сергеевич

Отец ребёнка: Суздальцев Сергей Алексеевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.10.1849

Сын: Суздальцев Сергей Сергеевич

Отец ребёнка: Суздальцев Сергей Алексеевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.09.1851

Дочь: (Суздальцева) Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Суздальцев Сергей Алексеевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
До 1853

Сын: Суздальцев Афанасий Сергеевич

Отец ребёнка: Суздальцев Сергей Алексеевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Парамонова (Суздальцева) Гликерия Сергеевна

Отец ребёнка: Суздальцев Сергей Алексеевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
21.01.1856

Сын: Суздальцев Ксенофонт Сергеевич

Отец ребёнка: Суздальцев Сергей Алексеевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1863

Сын: Суздальцев Кирилл Сергеевич

Отец ребёнка: Суздальцев Сергей Алексеевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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