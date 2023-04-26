Власичев Фрол Данилович
Место рождения
Дата рождения1793
Дата смерти20.03.1852
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: Власичев Данил
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
До 1824
Дочь: Суздальцева (Власичева) Ульяна Фроловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1826
Сын: Зимин (Зимин) Гаврила Фролович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
20.03.1852