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Власичев Фрол Данилович

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1793

Дата смерти

20.03.1852

Пол

Мужской

Отец

До 1786 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Власичев Данил

Мать: не указана

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
До 1824

Дочь: Суздальцева (Власичева) Ульяна Фроловна

Мать ребёнка: не указана

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Зимин (Зимин) Гаврила Фролович

Мать ребёнка: не указана

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
20.03.1852
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

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