Суздальцев Кирилл Сергеевич
Место рождения
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Бракосочетание
09.01.1881
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
22.01.1882
Сын: Суздальцев Иван Кириллович
Мать ребёнка: Козлова Ксения Григорьевна
Рождение ребёнка
22.07.1883
Сын: Суздальцев Стефан Кириллович
Мать ребёнка: Козлова Ксения Григорьевна
Рождение ребёнка
18.01.1885
Сын: Суздальцев Антон Кириллович
Мать ребёнка: Козлова Ксения Григорьевна
Рождение ребёнка
12.03.1887
Дочь: Дарья Кирилловна
Мать ребёнка: Козлова Ксения Григорьевна
Рождение ребёнка
28.07.1888
Дочь: Козлова Параскева Кирилловна
Мать ребёнка: Козлова Ксения Григорьевна
Рождение ребёнка
25.12.1890
Сын: Суздальцев Ефим Кириллович
Мать ребёнка: Козлова Ксения Григорьевна
Рождение ребёнка
04.04.1893
Дочь: Ирина Кирилловна
Мать ребёнка: Козлова Ксения Григорьевна
Рождение ребёнка
19.06.1894
Сын: Суздальцев Тихон Кириллович
Мать ребёнка: Козлова Ксения Григорьевна
Рождение ребёнка
02.08.1896
Сын: Суздальцев Василий Кириллович
Мать ребёнка: Козлова Ксения Григорьевна
Смерть
Неизвестно