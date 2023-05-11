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Суздальцев Кирилл Сергеевич

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Суздальцев Сергей Алексеевич

Мать: Суздальцева Ульяна Фроловна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
09.01.1881

Жена: Козлова Ксения Григорьевна

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
22.01.1882

Сын: Суздальцев Иван Кириллович

Мать ребёнка: Козлова Ксения Григорьевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
22.07.1883

Сын: Суздальцев Стефан Кириллович

Мать ребёнка: Козлова Ксения Григорьевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.01.1885

Сын: Суздальцев Антон Кириллович

Мать ребёнка: Козлова Ксения Григорьевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
12.03.1887

Дочь: Дарья Кирилловна

Мать ребёнка: Козлова Ксения Григорьевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
28.07.1888

Дочь: Козлова Параскева Кирилловна

Мать ребёнка: Козлова Ксения Григорьевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.12.1890

Сын: Суздальцев Ефим Кириллович

Мать ребёнка: Козлова Ксения Григорьевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.04.1893

Дочь: Ирина Кирилловна

Мать ребёнка: Козлова Ксения Григорьевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
19.06.1894

Сын: Суздальцев Тихон Кириллович

Мать ребёнка: Козлова Ксения Григорьевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.08.1896

Сын: Суздальцев Василий Кириллович

Мать ребёнка: Козлова Ксения Григорьевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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