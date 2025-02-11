Михенчев Зиновий Петрович
мужской, родился 1836, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
умер 15.06.1867, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
ОтецМихенчев Пётр Иванович1791 г.р.
МатьМихенчева Матрёна ДмитриевнаДо 1817 г.р.
Супруги
Дети
Марфина (Михенчева) Ксения Зиновьевна13.01.1857 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Бракосочетание
22.04.1856
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.01.1857
Дочь: Марфина (Михенчева) Ксения Зиновьевна
Мать ребёнка: Михенчева (Маслова) Евдокия Фёдоровна
Смерть
15.06.1867