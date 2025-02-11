Михенчев Зиновий Петрович 1836 — найти родственников по фамилии на Familio

Михенчев Зиновий Петрович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1836, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

умер 15.06.1867, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Отец
Михенчев Пётр Иванович1791 г.р.
Мать
Михенчева Матрёна ДмитриевнаДо 1817 г.р.
Супруги
Михенчева (Маслова) Евдокия Фёдоровна1836 г.р.
Дети
Марфина (Михенчева) Ксения Зиновьевна13.01.1857 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Михенчев Пётр Иванович

Мать: Михенчева Матрёна Дмитриевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Бракосочетание
22.04.1856

Жена: Михенчева (Маслова) Евдокия Фёдоровна

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
13.01.1857

Дочь: Марфина (Михенчева) Ксения Зиновьевна

Мать ребёнка: Михенчева (Маслова) Евдокия Фёдоровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Смерть
15.06.1867
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

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